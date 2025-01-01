Пострадавшая от укусов овчарки пермячка добилась выплаты компенсации Поделиться Твитнуть

Владельцы собаки возместили ущерб жительнице Пермского края, пострадавшей от укусов их питомца, об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Инцидент произошёл в д. Захарово, расположенной в Лысьвенском округе. Во время прогулки по улице на женщину напала кавказская овчарка, выскочившая со двора одного из домов, и сбила её с ног. Пытаясь защитить лицо и жизненно важные органы, пострадавшая выставила руки, которые и стали объектом укусов. Агрессия животного повлекла за собой продолжительное лечение и реабилитацию, обошедшиеся женщине более чем в 25 тыс. руб., потраченных на лекарства и посещения врачей. При этом хозяева собаки не проявили ни малейшего участия и отказались компенсировать причинённый вред.

Посчитав такое поведение несправедливым, женщина обратилась в судебные органы с требованием возмещения морального ущерба и затрат на лечение.

Суд установил, что собака действительно принадлежит ответчикам, которые регулярно позволяли ей свободно перемещаться по деревне без присмотра и намордника, что нарушает правила содержания собак сторожевых пород. В день инцидента животное выбежало на улицу, не имея защитной амуниции, и нанесло телесные повреждения женщине. Суд признал прямую связь между действиями владельцев и негативными последствиями для пострадавшей. Супругов обязали выплатить совместно 150 тыс. руб. в качестве компенсации за моральный вред и физические страдания, а также возместить расходы на медикаменты и транспорт.

Решение суда было направлено в службу судебных приставов Лысьвы. Владельцы собаки были уведомлены о возбуждении исполнительного производства и предупреждены о возможности применения мер принудительного взыскания. Для обеспечения исполнения обязательств судебный пристав арестовал банковские счета супругов и наложил запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащих им транспортных средств.

Однако эти меры не привели к немедленной выплате компенсации, и судебный пристав взыскал с должников исполнительский сбор. После применения дополнительных штрафных санкций владельцы собаки выполнили решение суда в полном объёме.

