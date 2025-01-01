В Прикамье инспекция труда расследует падение кочегара с крыши бани Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Государственной инспекции труда по Пермскому краю началось расследование производственного происшествия, случившегося с сотрудником компании, занимающейся добычей руд и песков с драгоценными металлами.

Согласно уведомлению, которое поступило в инспекцию от работодателя, 5 октября машинист (кочегар) котельной, работая в вахтовом поселении Красновишерского округа, занимался чисткой дымовой трубы на крыше бани. Он поскользнулся и свалился с высоты, в итоге получив серьезную травму спины.

На данный момент создана специальная комиссия для изучения обстоятельств происшествия. В скором времени запланированы беседы со свидетелями и представителями работодателя, а также анализ правовых документов, касающихся трудоустройства пострадавшего.

Дополнительно из-за этого случая в отношении компании инициирована срочная проверка в рамках контрольно-надзорных мер. Если будет выявлено несоблюдение норм трудового права, к организации применят административные санкции, а результаты расследования передадут в следственные органы для рассмотрения возможности уголовного преследования виновных, отметил заместитель главы Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.