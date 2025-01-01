Кишертский округ Прикамья отказался от дотаций И предпочёл увеличение доли отчислений по НДФЛ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кишертский округ Пермского края переходит с дотационной модели на финансирование через увеличение доли отчислений по НДФЛ. Решение о замене дотации, направленной на сбалансированность бюджета, дополнительными отчислениями от налога на доходы физических лиц было утверждено депутатами окружной думы. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Дополнительные поступления НДФЛ, превышающие стандартный объём дотаций, останутся в распоряжении местного бюджета. По прогнозам, уже в ближайшем году эта замена принесёт бюджету Кишертского муниципального образования дополнительно 1,7 млн руб.

Напомним, возможность замены дотаций предусмотрена региональным законодательством о бюджетном процессе для стимулирования роста доходов местных бюджетов за счёт улучшения налоговой собираемости.

Вчера депутаты думы Пермского муниципального округа приняли аналогичное решение.

