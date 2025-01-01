Пермский округ вновь отказался от дотации в пользу отчислений от НДФЛ И рассчитывает на дополнительный доход в 231 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Пермского района

Константин Долгановский

Пермский муниципальный округ в очередной раз отказывается от получения дотационных средств, предпочтя им увеличенные поступления от налога на доходы физических лиц. Такое решение, предусматривающее замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными налоговыми отчислениями, было поддержано депутатами окружной думы. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Дополнительные средства, полученные округом от отчислений НДФЛ сверх запланированного объёма дотаций, будут направлены в местный бюджет. Согласно предварительным оценкам, уже в будущем году замена дотации позволит Пермскому округу увеличить свои доходы на 231 млн руб.

Напомним, возможность замены дотации предусмотрена в региональном законодательстве о бюджетном процессе для муниципалитетов. Эта мера призвана стимулировать рост доходов местных бюджетов за счёт повышения эффективности сбора налогов.

