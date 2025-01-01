Пермский «Молот» по буллитам обыграл казанский ХК «Барс» в выездном матче Итог игры — 0:1 Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермские хоккеисты из «Молота» в выездной игре чемпионата ВХЛ против казанского ХК «Барс» 8 октября обыграли соперника по буллитам. Счёт игры в основное время так и не был открыт. Овертайм завершился боевой «ничьей» — 0:0. Определить победителя встречи удалось только в серии буллитов.

«"Сухарь" Егора Гуськова в матче, "сухарь" Егора Горшкова в серии буллитов, а также точный бросок Максима Кицына приносят "Молоту" победу. Поздравляем всех болельщиков и благодарим за поддержку», — сообщили в пресс-службе пермского клуба.

Прошлая игра в Самаре завершилась также серией буллитов, однако удача оказалась на стороне хозяев льда. Итог игры — 4:3 в пользу ЦСК ВВС. После матча в Казани «Молот» набрал 19 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице.

После этого матча пермская команда отправится в Набережные Челны, где 10 октября встретится с местными «Челнами». Выездная серия игр завершится 12 октября с альметьевским «Нефтяником».

