Пермский «Молот» потерпел поражение в Самаре в серии послематчевых бросков Итог матча — 4:3 в пользу хозяев

Фото: ТГ-канал ХК "Молот"

В своём первом выездном поединке «Молот» сразился с командой ЦСК ВВС в Самаре. Исход основного времени игры зафиксировал ничейный результат 3:3. Все три шайбы пермская дружина отправила в ворота соперника во втором игровом отрезке. Отличились точными бросками Максим Кицын, Эмиль Галиоскаров и Руслан Галимзянов.

Дополнительное время началось для хозяев площадки с численного преимущества, однако ни одна из команд не смогла поразить ворота в овертайме. В серии буллитов самарские «летчики» оказались точнее, реализовав две попытки и одержав первую домашнюю победу в текущем сезоне со счетом 4:3. «Молот» получил одно очко за участие в матче.

Главный тренер ЦСК ВВС Эдуард Занковец отметил, что первая победа на домашней арене всегда сопровождается волнением и дается нелегко, но его подопечные проявили себя с лучшей стороны и нашли способ добиться успеха.

«Интересная игра была и для болельщиков, и для зрителей: забитые голы, игра в большинстве, меньшинстве, поэтому, я думаю, интрига для болельщиков в этом матче была хорошая», — отметил он.

По словам главного тренера «Молота» Альберта Мальгина, игра была непростая и достаточно интересная.

«Много вопросов по этой игре у меня к моим хоккеистам. План на игру выполнен не был, из-за этого очень много нарушений, очень много штрафов. Начали не очень хорошо, но во втором периоде переломили ход игры, однако из-за определённых индивидуальных ошибок пропустили голы. Плюс в третьем периоде у нас было много удалений», — прокомментировал итоги игры Альберт Мальгин.

Следующий матч пермяки проведут в Казани 8 октября, где встретятся с ХК «Барс». Матч начнётся в 20:30 по пермскому времени.

