В Верещагинском округе Пермского края похоронят двух участников СВО Прощание состоится 9 октября

Константин Долгановский

В Верещагинском округе 9 октября простятся с погибшими в ходе специальной военной операции Андреем Фроловым и Олегом Варзаносовым. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсети.

Андрей Фролов родился в Верещагино 18 апреля 1981 года. Получил профессию юриста в Западно-Уральском институте экономики и права в Перми, служил в ВС РФ, принимал участие в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона. За время службы был награждён нагрудными знаками «За службу на Кавказе», «Участник боевых действий», «За отличие в службе II степени». Работал в полиции, в вагонном депо, занимался сопровождением и охраной грузов и мостов. На СВО служил ефрейтором, наводчиком мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты. Погиб 1 июня 2025 года. У него остались трое детей.

Олег Варзаносов родился в Зюкайке 15 сентября 1970 года. После срочной службы в армии работал на авторемонтном заводе, Верещагинском АТП, а позже уехал в Пермь. С женой вели фермерское хозяйство. На СВО служил рядовым, в мотострелковом отделении. Погиб 23 апреля 2025 года.

Отпевание Андрея пройдёт 9 октября, начало в 10.00 в Верещагино, в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская». Церемония прощания с Олегом состоится 9 октября, с 13.00 в Зюкайском Храме Святого Духа.

Местные власти выразили глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибших.

Ранее сообщалось, что при выполнении задач в ходе российской спецоперации в Украине погиб уроженец с. Пелым Михаил Галкин. Он был убит 13 июля. О том, когда состоится прощание, власти сообщат дополнительно.

