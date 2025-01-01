Алёна Бронникова Цены на бензин в Прикамье продолжили расти За неделю средняя цена топлива выросла на 57 копеек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средняя потребительская цена за литр автомобильного топлива в Пермском крае на 6 октября составила 63,46 руб. За неделю показатель вырос на 57 коп. — на 29 сентября средняя цена за литр составляла 62,89 руб. Об этом сообщает Росстат.

Если говорить о ценах на конкретные марки топлива, то средняя стоимость литра АИ-92 выросла на 64 коп., до 60,66 руб., АИ-95 — на 51 коп., до 65,36 руб., АИ-98 и выше — на 17 коп., до 86,71 руб. Стоимость дизельного топлива показала рост на 22 коп., поднявшись до 73,03 руб. за литр.

Среди регионов ПФО стоимость дизельного топлива в Пермском крае оказалась самой высокой. По средней стоимости автомобильного топлива Прикамье находится в середине списка. Самые высокие цены зафиксированы в Саратовской области — 66,37 руб. за литр в среднем. По цене литра АИ-98 выше всех оказалась Кировская область — 89,01 руб.

Изменение цен на бензин за указанный период было зафиксировано в 79 субъектах Российской Федерации, заметнее всего в Чечне (+6,3%). Снижение зафиксировано только в четырёх регионах, сильнее всего в Севастополе (-1,7%).

