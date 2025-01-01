Литр бензина в Пермском крае подорожал на 76 копеек Наибольший рост зафиксирован для бензина марки АИ-92 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае отмечен заметный рост цен на бензин. По данным Росстата, с 23 по 29 сентября средняя стоимость литра топлива в регионе составила 62,89 руб., увеличившись на 76 коп. по сравнению с предыдущей неделей, когда цена составляла 62,13 руб.

Наибольший рост зафиксирован для бензина марки АИ-92, цена которого поднялась на 77 коп. и достигла 60,02 руб. за литр. Стоимость АИ-95 увеличилась на 76 коп., составив 64,85 руб. Бензин марки АИ-98 подорожал на 18 коп и теперь стоит 86,54 руб. Дизельное топливо прибавило в цене 47 коп., достигнув отметки в 72,81 руб. за литр.

Анализ Росстата показывает, что изменение цен на бензин затронуло 77 субъектов Российской Федерации. Самый значительный прирост стоимости топлива отмечен в Севастополе (+5,6%) и Республике Крым (+4,9%).

