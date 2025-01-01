Алёна Бронникова В пермском ТЦ за 2,8 млн рублей на продажу выставили магазин «Жизньмарт мини» Магазин работает с лета 2024 года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ТРЦ "Планета"

В Перми продаётся магазин готовой еды «Жизньмарт мини», расположенный на первом этаже ТРЦ «Планета». Как указано на сайте объявлений, владелец торговой точки предлагает приобрести её за 2,8 млн руб. Изначально актив продавался за 4 млн руб.

Бизнес был открыт в Перми по франшизе екатеринбургского ретейлера. Помещение площадью 44 кв. м находится в аренде. В заведении предусмотрено девять посадочных мест. Магазин также осуществляет доставку в районе 600 м.

«Пpодaю магазин гoтoвой еды-кафе "Жизньмаpт мини", от кpупной уpaльской фрaншизы. Дaта oткpытия — июль 2024 года. Цeнa укaзана за актив c учётoм изнoсa oборудования и инфляции. Дополнитeльнo в цeну входит обеспeчитeльный плaтёж зa два мeсяцa apенды пoмeщения, oбeспeчительный плaтёж 250 тыс. зa пpодукцию, пoстaвляемую c PЦ "Жизньмapт"», — сообщается в объявлении.

По словам автора, оборот магазина за 2025 год составил 14,5 млн руб., прирост выручки год к году составил около 23%. Штат укомплектован, магазин оборудован всем необходимым, возможно расширение площади за счёт соседних локаций. Причина продажи не раскрывается.

Напомним, открытие мини-маркета состоялось 3 июля 2024 года. В магазине можно приобрести готовые блюда, горячий кофе, наборы для приготовления еды с рецептами и полным составом продуктов.

