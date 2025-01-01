Новая платная парковка в центре Перми начнёт действовать с 13 октября Размер платы составит 20 рублей в час Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Перми с 13 октября начнёт действовать новая платная плоскостная парковка вблизи здания по ул. Попова, 25. Как сообщает горадминистрация, она войдёт в тарифную зону № 201, где размер платы составляет 20 руб. в час.

Парковка будет работать ежедневно с 9 до 19 часов, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней. Оплачивать размещение автомобилей водители должны в течение 20 минут с момента въезда за каждый полный или неполный час использования. Нарушителям грозит штраф 1 тыс. руб. за первое нарушение и 2 тыс. — за каждое последующее.

Сейчас в Перми действует семь зон платных парковок. Стоимость пользования варьируется от 20 до 40 руб. в час. Водители могут воспользоваться функцией постоплаты и внести деньги после завершения парковочной сессии, до 23:59 суток, в которые была осуществлена парковка. Через сайт или мобильное приложение можно оплатить в течение дня, следующего за днём окончания парковочной сессии. В случае досрочного завершения парковочной сессии оплата возвращается за каждый полный неиспользованный оплаченный час.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что мэр Эдуард Соснин внёс в краевой парламент законопроект о поправках, касающихся деятельности платных парковок на территории Перми. Документом предлагается увеличить штраф за неоплаченную парковку до 2,5 тыс. руб. Чиновники уверены, что это будет стимулировать нарушителей своевременно оплачивать парковку.

