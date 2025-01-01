Алёна Бронникова Администрация Перми требует снести автомастерскую на Гамовском тракте Суд принял иск к производству Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Перми требуют снести одноэтажное здание автомастерской, расположенное на территории СНТ "Росинка" у Гамовского тракта. Администрация Индустриального района направила в суд иск к владельцу.

Согласно информации, опубликованной в картотеке арбитражных дел, мэрия требует признать спорный объект самовольной постройкой и обязать индивидуального предпринимателя Максима Тарасова демонтировать его в течение 30 календарных дней. В случае неисполнения судебного решения с ответчика будет взыскиваться по 1 тыс. руб. за каждый день просрочки.

Арбитражный суд Пермского края принял иск к производству 3 октября. К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены департамент градостроительства и архитектуры, департамент земельных отношений Перми, а также минимущества и Росреестр Прикамья. Дело назначено к рассмотрению в предварительном заседании на 5 ноября.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство истца об принятии обеспечительных мер. Росреестру запретили производить государственную регистрацию сделок в отношении спорного объекта и производить раздел, преобразование и иные действия в отношении земельного участка, где он расположен.

По данным публичной кадастровой карты, площадь участка составляет 1,1 тыс. кв. м. Разрешённое использование — под сады и служебные гаражи. В «2ГИС» указано, что в здании находится компания «Авторазбор иномарок на Промышленной».

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми предпринимательница снесла торговые точки только после серии судов. Она построила стационарные объекты торговли, хотя имела разрешения только на НТО.

