Предпринимательница снесла в Перми торговые точки только после серии судов Она построила стационарные объекты торговли, хотя имела разрешения только на НТО

Сергей Глорио

Владелица бизнеса из Перми демонтировала торговые точки только после повышения штрафа за невыполнение судебного решения, об этом рассказали в ГУФССП по Пермскому краю.

Предпринимательница возвела два стационарных объекта на земле, которую арендовала у администрации Перми. По условиям договора, ей разрешалось размещать на участке временные торговые сооружения и самостоятельно убирать их после окончания срока аренды. Однако вместо этого были построены два павильона, которые имели признаки капитальных строений. Нарушение обнаружилось, когда женщина обратилась в суд с запросом о признании права собственности на эти объекты. Суд отклонил иск, так как земля не предоставлялась для строительства капитальных объектов недвижимости, что исключало возможность удовлетворения требований. Также суд обязал снести самовольные постройки в течение месяца после вступления решения в силу.

Исполнительные документы поступили в службу судебных приставов Кировского района. Должница была проинформирована о начале исполнительного производства, но она не предприняла мер по сносу незаконных сооружений. Судебный пристав запретил ей выезд за границу и регистрационные действия с имуществом. Штрафы также не повлияли на ситуацию. С неё взыскали 10 тыс. руб. исполнительского сбора, который она оплатила, но павильоны не тронула. Кроме того, она регулярно получала административные наказания за неисполнение требований, указанных в исполнительном документе.

Администрация города обратилась в суд с требованием о взыскании судебной неустойки — 500 руб. за каждый день неисполнения решения. Иск был удовлетворён, но это не мотивировало бизнес-вумен решить проблему. Она подсчитала возможные убытки и выгоду и пришла к выводу, что может позволить себе платить неустойку.

Это решение снова привело к судебному заседанию. После того как сумма неустойки превысила 700 тыс. руб., департамент земельных отношений Перми потребовал увеличить размер штрафа. Поскольку решение суда оставалось невыполненным, стало ясно, что текущий размер неустойки не достигает своей цели. Сумма была увеличена до 2 тыс. руб. за каждый день просрочки по каждому решению.

Осознав, что ситуация меняется не в её пользу, предпринимательница всё же выполнила решение суда. Убедившись, что земля освобождена от павильонов, приставы закрыли исполнительное производство.

