В Перми переименовали остановки около площади Трудовой доблести Соответствующее постановление подписал мэр Соснин

Максим Артамонов

В столице Прикамья на остановках, которые находятся на улицах Белинского, Сибирской и Чернышевского в Свердловском районе, изменили наименования с «Площадь Карла Маркса» на «Город трудовой доблести». Постановление об этом подписал мэр Перми Эдуард Соснин.

«Присвоить остановочным пунктам, расположенным по улицам Сибирской, Чернышевского, Белинского в Свердловском районе Перми, путем изменения существующего наименования «Площадь Карла Маркса», наименование «Город трудовой доблести», — говорится в документе, подписанном чиновником.

Расходы по изготовлению навигационной информации для размещения на остановочных пунктах общественного транспорта «Город трудовой доблести» возложены на городской департамент транспорта. Контролировать исполнение постановления будет Дмитрий Галиханов, замглавы администрации Перми.

Как ранее писал «Новый компаньон», в течение текущего года в Общественный совет по топонимике при главе Перми поступило обращение от ветеранов предприятия «Пермские моторы» с просьбой переименовать площадь Карла Маркса в площадь Трудовой доблести. В середине июня совет одобрил эту инициативу, после чего мэр утвердил нужное постановление.

В 2020 году, следуя указу президента РФ, Перми присвоили звание «Город трудовой доблести». Затем на площади Карла Маркса возвели стелу, символизирующую это звание, а в 2025 году на фасаде здания по ул. Чернышевского, 23, напротив стелы, установили табличку с надписью «Пермь — город трудовой доблести».

