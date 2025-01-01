В Прикамье сняли режим беспилотной опасности Он действовал в регионе с утра Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края, действовавший в регионе с 9:15 режим беспилотной опасности снят. Он вводится в связи с обнаружением вероятных угроз, исходящих от беспилотных авиационных систем. Зачастую подобные меры сопровождаются ограничением работы мобильного интернета.

Сегодня с утра все службы оперативного реагирования были оповещены и переведены в режим повышенной готовности, а жителям настоятельно рекомендовали проявлять бдительность и избегать паники.

При обнаружении дронов в небе в качестве укрытия рекомендуется использовать надёжные объекты: подвальные помещения, подземные парковки, переходы под землей и гаражи. В многоквартирных домах рекомендуется укрываться в ванных комнатах, коридорах или комнатах без окон и с несущими стенами.

При обнаружении в воздухе беспилотного летательного аппарата нужно срочно позвонить в службу спасения по номеру 112 и сообщить подробности. При этом критически важно не подходить к месту падения БПЛА ближе, чем на 100 м, и не использовать средства связи (телефоны, радио) вблизи него. Ни в коем случае на нужно пытаться самостоятельно уничтожить дрон.

Отметим, предыдущий случай, связанный с использованием беспилотника, произошёл в Березниках 3 октября.

