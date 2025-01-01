Пермяки считают достойной пенсию в 48,4 тысячи рублей За девять лет сумма выросла на 40% Поделиться Твитнуть

Согласно данным SuperJob, жители Перми считают, что для достойной жизни на пенсии необходимо 48 400 руб. ежемесячно.

В феврале пенсионные ожидания жителей города были немного ниже – 47 700 руб. Годом ранее, в июне 2024-го, эта сумма составляла 47 600, а в декабре 2023-го – 46 тыс. руб.

В целом по России достойная пенсия оценивается в 49 800 руб. в месяц, что на 4% больше по сравнению с июнем 2024 года и на 41% больше за последние 9 лет.

Мужчины предъявляют несколько более высокие требования к размеру пенсии, чем женщины: 50 300 и 49 400 руб. соответственно.

Наибольшие ожидания относительно размера пенсии наблюдаются у респондентов 35-45 лет (51 500 руб.). Молодые люди до 35 лет менее требовательны, их пожелания составляют 48 300 руб. в месяц. Россияне старше 45 лет считают, что достойная пенсия должна составлять 50 800 руб.

Люди с высшим образованием хотели бы получать 51 200 руб., что превышает запросы граждан со средним профессиональным образованием (50 100 руб.).

Россияне с ежемесячным доходом более 100 тыс. руб. считают, что достойная пенсия должна составлять 52 100 руб. Те, чей доход не превышает 50 тыс. руб. в месяц, более скромны в своих ожиданиях (47 200 руб.).

В списке городов с самыми высокими запросами по размеру пенсии лидирует Москва, где жители считают достойной сумму в 52 500 руб. На втором месте – Санкт-Петербург (51 900 руб.). Замыкает тройку лидеров Хабаровск (50 100 руб.).

