Сборная России по футболу не приедет в Пермь ещё пять-десять лет Так считает бывший игрок «Амкара» Алексей Попов

Алексей Попов / фото предоставлено «РБ Спорт»

По мнению Алексея Попова, экс-игрока «Амкара», проведение матча национальной сборной России по футболу в Перми в ближайшие годы маловероятно. В интервью «РБ Спорт» он поделился своим мнением о перспективах проведения игр сборной в краевом центре. В условиях отстранения российская сборная проводит товарищеские встречи в различных регионах страны.

По словам Попова, стадион в Перми оставляет желать лучшего. Приезд сборной станет возможным только после возведения нового. Это может произойти, по его оценкам, не раньше чем через пять-десять лет. Пока же новая арена существует только в виде проекта.

На вопрос корреспондента о проблемах существующего стадиона, Попов ответил: «Он 70-го года постройки. Там одна трибуна рушится уже. И поле там искусственное, думаю, это не самый подходящий вариант для сборной России».

Попов предложил альтернативные варианты для проведения матчей сборной: В Мордовии же построили стадион. Вот пусть и будет базовым стадионом, если там некому играть. Можно в Хабаровск съездить, люди там порадуются».

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми за ТРК «СпешиLove» может быть возведён футбольный стадион вместимостью 10 тыс. человек.

