Олеся Максименко В Камской долине планируется построить большой футбольный стадион Новый объект рассчитан не менее чем на 10 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Камская долина

Константин Долгановский

В Перми за ТРК «СпешиLove» может быть возведён футбольный стадион вместимостью 10 тыс. человек, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным издания, концепция строительства нового спортивного объекта принадлежит застройщику «Кортрос-Пермь», представившему комплексное развитие территории Камской долины. Девелопер намерен возвести на этом участке 2,3 млн кв. м жилья и социальной инфраструктуры.

Стадион может расположиться на месте бывшего картодрома на ул. Спешилова, 94, участок в данный момент находится в аренде у ГК «ЭКС».

Уточняется также, что объект может быть реализован при условии возведения третьего моста через Каму.

В Министерстве спорта Пермского края подтвердили, что власти ведут поиск участка для строительства нового футбольного стадиона. Рассматривается и предложение «Кортроса», при этом не исключается возможность, что для реализации проекта будет выбрана другая площадка.

Собеседники издания также сообщили, что существующий в Перми стадион «Звезда» уже устарел и региону необходим новый спортивный объект, в том числе для проведения матчей высокого уровня.

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