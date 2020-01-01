Олеся Максименко
В Камской долине планируется построить большой футбольный стадион
Новый объект рассчитан не менее чем на 10 тыс. человек
В Перми за ТРК «СпешиLove» может быть возведён футбольный стадион вместимостью 10 тыс. человек, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
По данным издания, концепция строительства нового спортивного объекта принадлежит застройщику «Кортрос-Пермь», представившему комплексное развитие территории Камской долины. Девелопер намерен возвести на этом участке 2,3 млн кв. м жилья и социальной инфраструктуры.
Стадион может расположиться на месте бывшего картодрома на ул. Спешилова, 94, участок в данный момент находится в аренде у ГК «ЭКС».
Уточняется также, что объект может быть реализован при условии возведения третьего моста через Каму.
В Министерстве спорта Пермского края подтвердили, что власти ведут поиск участка для строительства нового футбольного стадиона. Рассматривается и предложение «Кортроса», при этом не исключается возможность, что для реализации проекта будет выбрана другая площадка.
Собеседники издания также сообщили, что существующий в Перми стадион «Звезда» уже устарел и региону необходим новый спортивный объект, в том числе для проведения матчей высокого уровня.
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