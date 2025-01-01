Около 30% квартир на вторичном рынке жилья в Перми построены за последние десять лет Квадратный метр в таких домах стоит порядка 147 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Наибольшие доли (по 30%) в предложении на вторичном рынке жилья в Перми занимают квартиры в домах, построенных с 2016 по 2025 год и с 1955 по 1980 год. Домов до 1954 года — 1%, с 1981 по 1999 год — 18%; с 2000 по 2015 год — 21%. Об этом пишет «Авито Недвижимость».

Стоимость квадратного метра в квартире в доме не старше десяти лет составила 147 тыс. руб., в доме 2000-2015 годов постройки — 124 тыс. руб., 1981-1999 гг. — 100 тыс. руб., 1955-1980 гг. — 94 тыс. руб., 1945—1954 гг. — 97 тыс. руб., 1930-1940 гг. — 98 тыс. руб.

В Перми за последнее десятилетие средняя площадь однокомнатных квартир составляет 38 кв. м, двухкомнатных — 52 кв. м, трехкомнатных — 74 кв. м.

Среди городов, попавших в исследование платформы, проще всего купить квартиру в новом доме в Краснодаре: 57% от всех доступных для покупки квартир расположены в домах, построенных позже 2015 года. Также в рейтинг городов по доле «вторички» в новых домах вошли Ростов-на-Дону (53%), Сочи (50%), Ставрополь (47%) и Тюмень (46%).

