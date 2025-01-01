После введения новых правил утильсбора эксперты прогнозируют рост цен на авто в Прикамье Изменения вступают в силу 1 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минпромторг России планирует изменить систему расчёта утилизационного сбора, что может привести к значительному повышению стоимости автомобилей мощностью свыше 160 л.с. Новые нормы, согласно проекту постановления, начнут действовать уже с 1 ноября текущего года и затронут преимущественно автомобили параллельного импорта и иностранных марок, прекративших официальную продажу в России. Отечественным производителям предоставляются льготы, обеспечивающие стабильность цен на массовые модели мощностью до 160 л.с.

Ожидается, что предложение увеличит нагрузку на покупателей дорогих и престижных моделей, одновременно поддерживая доступную цену отечественных бюджетных автомобилей благодаря государственным субсидиям. Несмотря на утверждения властей о сохранении доступности массовых моделей, эксперты, опрошенные «Новым компаньоном», считают, что новая политика неизбежно поднимет общую стоимость автомобилей на рынке и ограничит возможности обновления автопарка для значительной доли населения. Иными словами, новый порядок приведёт к существенному росту цен на автомобили.

Для автомобилей среднего класса эксперты ожидают постепенное повышение цен в связи с перераспределением покупательского спроса. Повышенный сбор вынудит владельцев мощных автомобилей либо откладывать покупку новых транспортных средств, либо переходить на бюджетные варианты.

Кроме того, эксперты обращают внимание на возможное появление проблемы «автомобилей-призраков» — устаревших машин, оставленных владельцами без снятия с учета, чтобы избежать уплаты увеличенного сбора. Эти опасения ставят под сомнение эффективность предлагаемого механизма в плане экологической утилизации транспорта.

По мнению специалистов отрасли, предстоящие перемены окажут серьёзное влияние на российский автомобильный рынок и могут стать ключевым фактором, определяющим дальнейшие тренды продаж и обновлений автопарка. Однако реальные масштабы последствий зависят от конкретных условий внедрения нового порядка и реакции потребителей. Подробнее об этом можно почитать в материале «Нового компаньона».

