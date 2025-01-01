Пермяки определились с инфраструктурой сквера на улице Хрустальной
Треть опрошенных считает, что основной его зоной должны стать места для тихого отдыха
Подведены итоги опроса по теме «Благоустройство сквера по ул. Хрустальной» (проводился 8-21 сентября на портале «Госуслуги»). Сквер расположен между зданиями №13/1, 15 и 32 по ул. Хрустальной.
Пермяки выбирали инфраструктуру сквера: функциональные зоны, покрытие тротуаров, малые архитектурные формы, а также виды озеленения.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, по итогам опроса, 33,8% считают, что основной зоной сквера должны стать места для тихого отдыха, 28,6% опрошенных назвали детские игровые площадки, 24,4% — спортивные площадки. Что касается покрытия тротуаров, то наиболее популярным оказалось асфальтовое. За него проголосовали 52,8% участников, а 47,2% выбрали плиточное покрытие.
Неотъемлемой частью благоустройства скверов являются малые архитектурные формы. 27% считают, что обязательно должны быть установлены урны для мусора, 26,7% выбрали скамейки, 20,8% пермяков считают, что в сквере должны быть установлены парковые качели.
Также выбирались и виды озеленения. Так, 22,8% респондентов хотят, чтобы посадили цветники из многолетников. 19,6% выбрали посадку хвойных деревьев, 17,7% — лиственные кустарники.
В этом году планируется разработка концепции благоустройства сквера на ул. Хрустальной с целью улучшения благоустройства и озеленения территории.
