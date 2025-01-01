Пермяки определились с инфраструктурой сквера на улице Хрустальной Треть опрошенных считает, что основной его зоной должны стать места для тихого отдыха Поделиться Твитнуть

Подведены итоги опроса по теме «Благоустройство сквера по ул. Хрустальной» (проводился 8-21 сентября на портале «Госуслуги»). Сквер расположен между зданиями №13/1, 15 и 32 по ул. Хрустальной.

Пермяки выбирали инфраструктуру сквера: функциональные зоны, покрытие тротуаров, малые архитектурные формы, а также виды озеленения.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, по итогам опроса, 33,8% считают, что основной зоной сквера должны стать места для тихого отдыха, 28,6% опрошенных назвали детские игровые площадки, 24,4% — спортивные площадки. Что касается покрытия тротуаров, то наиболее популярным оказалось асфальтовое. За него проголосовали 52,8% участников, а 47,2% выбрали плиточное покрытие.

Неотъемлемой частью благоустройства скверов являются малые архитектурные формы. 27% считают, что обязательно должны быть установлены урны для мусора, 26,7% выбрали скамейки, 20,8% пермяков считают, что в сквере должны быть установлены парковые качели.

Также выбирались и виды озеленения. Так, 22,8% респондентов хотят, чтобы посадили цветники из многолетников. 19,6% выбрали посадку хвойных деревьев, 17,7% — лиственные кустарники.

В этом году планируется разработка концепции благоустройства сквера на ул. Хрустальной с целью улучшения благоустройства и озеленения территории.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.