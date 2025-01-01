Опубликованы фото с места смертельной аварии с участием рейсового автобуса «Пермь—Казань» Поделиться Твитнуть

фото: ГУ МЧС Удмуртии

ГУ МЧС Удмуртии опубликовало фотографии из Ижевска с места смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, следовавшего по маршруту Пермь—Казань.

фото: ГУ МЧС Удмуртии

Как ранее уже писал «Новый компаньон», по предварительным данным, водитель автомобиля «Хендэ Солярис», которому было 65 лет, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и, выехав на полосу встречного движения, совершил наезд на трёх пешеходов, пересекавших проезжую часть.

фото: ГУ МЧС Удмуртии

После этого произошло столкновение с автобусом. В результате аварии также получили повреждения еще два легковых автомобиля.

фото: ГУ МЧС Удмуртии

Водитель легкового автомобиля и три пешехода — женщины 61 и 67 лет и 22-летняя девушка — скончались на месте происшествия.

По предварительной информации Государственной автоинспекции Удмуртии, 15 пассажиров автобуса и водитель не получили серьезных травм.

В настоящее время сотрудники ГАИ Удмуртии проводят расследование для выяснения всех обстоятельств аварии.

