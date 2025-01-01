В Ижевске произошло смертельное ДТП с участием автобуса «Пермь—Казань» Погибли четыре человека Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Госавтоинспекции Удмуртии, t.me/udmgai18

Во вторник, 7 октября, около 14:30 по местному времени в Ижевске на перекрёстке улиц Удмуртская, Кирова и Авангардная произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии, по предварительной информации, при проезде на запрещающий сигнал светофора 65-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис» выехал на полосу встречного движения. Автомобиль наехал на трёх пешеходов, переходивших дорогу на зелёный сигнал светофора, и рейсовый автобус маршрута «Пермь—Казань».

В ДТП погибли водитель «Хендэ Солярис» и три пешехода — 22-летняя девушка и две женщины 61 года и 67 лет.

«На момент ДТП в автобусе находилось 15 пассажиров, по предварительной информации, водитель и пассажиры не пострадали. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативных служб. Обстоятельства произошедшего уточняются», — сообщает Госавтоинспекция Удмуртии в своём телеграм-канале.

