Суд частично удовлетворил иск ПФК к пермскому бассейну «БМ» Претензии истца на полную сумму убытков были признаны необоснованными

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск ООО «Пермская финансовая корпорация» (ПФК) к ООО «БМ» о возмещении убытков. Соответствующее решение опубликовано на сайте электронного правосудия.

Как напоминает «Коммерсантъ-Прикамье», изначально «Пермская финансовая корпорация» обратилась в суд с требованием к «БМ» о взыскании 25,6 млн руб., однако, как следует из материалов дела, претензии ПФК на полную сумму убытков были признаны необоснованными. Предметом спора стала компенсация, связанная с обеспечением иска.

В результате суд, приняв во внимание обстоятельства дела и руководствуясь принципами разумности и справедливости, постановил выплатить компенсацию в размере 900 тыс. руб. В удовлетворении остальной части иска было отказано. Данное решение ещё не вступило в силу.

ООО «БМ», зарегистрированное в 1992 году, контролируется Еленой Семеновой (50%, представляющей интересы семьи бывшего акционера «Велты» Сергея Семенова) и ООО «Консалтинг-сервис» (50%, принадлежащим Дмитрию Зарецкому). Между совладельцами с 2017 года продолжается корпоративный конфликт.

ООО «Пермская финансовая корпорация» было зарегистрировано в Перми в июле 2017 года. Компания специализируется на аренде и управлении недвижимостью. С января 2025 года генеральным директором и единственным владельцем (100% доли) является Алексей Юрьевич Пыхтеев.

Известно, что в 2018 году ООО «Пермская финансовая корпорация» смогла взыскать имущество ООО «БМ» в счёт долга, составлявшего 65 млн руб.

