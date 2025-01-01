Пермяков пригласили участвовать в выборе символов для банкноты 500 рублей Голосование проводится до 14 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Пермского края могут принять участие в онлайн-отборе знаковых мест для размещения на новой 500-рублевой купюре, который проводит Центробанк на своем сайте. Об этом напомнили в пресс-службе Пермского отделения Банка России.

Эта банкнота будет отражать тематику Северо-Кавказского федерального округа и его главного города — Пятигорска. Организационную поддержку голосованию оказывает Национальный центр «Россия».

Участникам предложено выбрать два символа: один, представляющий Пятигорск, для лицевой стороны, и другой, отображающий объекты регионов СКФО, для оборотной стороны банкноты.

При разработке эскиза банкноты художники Банка России и Гознака будут опираться на достопримечательности, получившие наибольшую поддержку в ходе голосования. Дизайн купюры будет включать в себя элементы переднего и заднего планов, а также фоновые изображения и микроузоры, размещенные с учетом мер защиты. Окончательный вариант дизайна будет утверждён Советом директоров Банка России.

Новая 500-рублевая купюра дополнит серию модернизированных банкнот, выполненных в едином стиле: один федеральный округ — одна банкнота. В настоящее время в обращении уже находятся обновленные банкноты номиналом 100 руб. и 5 тыс. руб. До конца текущего года Центральный банк представит обновленный дизайн купюры в 1 тыс. руб.

Голосование будет завершено 14 октября в полдень по московскому времени.

