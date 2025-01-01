Самым востребованным бизнесом в Перми стали франшизы в сфере красоты и здоровья К готовому бизнесу наблюдается снижение спроса Поделиться Твитнуть

Франшизы в сфере красоты и здоровья стали самым востребованным бизнесом в Перми по итогам третьего квартала. В готовом бизнесе участники рынка оказались наиболее заинтересованными в сферах туризма и ИТ.

Как сообщает «Авито бизнес 360», спрос на франшизы вырос на 53% по сравнению в предыдущим кварталом. Интерес к сфере красоты и здоровья вырос в два раза, средний размер паушального взноса составил 900 тыс. руб. Значительный рост интереса наблюдался также к сфере услуг — на 75% за квартал, средний паушальный взнос — 80 тыс. руб.

Объём предложения сильнее всего вырос в сфере производства — на 26%, средний размер паушального взноса составил 60 тыс. руб. И наблюдался рост предложения в сфере строительства (+19%).

Наибольшая доля спроса пришлась на франшизы в сфере торговли (25%) и в сфере услуг (17%). В топ-5 вошли строительство (15%), производство (14%) и автомобильный бизнес (9%). В структуре предложения больший объём составили франшизы в сфере услуг (27%), торговли (26%), общепита (14%), строительства (8%) и производства (6%).

«В готовом бизнесе, как и во II квартале этого года, продолжается снижение интереса. Ключевая ставка по-прежнему высока, и предприниматели всё ещё менее охотно инвестируют в новые бизнесы. Однако некоторые категории все же показывают рост», — рассказали аналитики.

В частности, значительное увеличение спроса на готовый бизнес наблюдалось в сферах туризма (в четыре раза) и ИТ (в два раза). Наибольшая доля спроса зафиксирована в сфере общепита (19%), в сфере красоты и здоровья (15%), ПВЗ (13%), а также торговли (12%) и проекты в сфере ИИ, онлайн-платформы и решения (9%).

Больше всего предложений на платформе представлено в сферах торговли (23%), общепита (16%), услуг (11%), красоты и здоровья (11%) и производства (10%).

Как сообщал ранее «Новый компаньон», по итогам второго квартала на рынке Перми наблюдалось небольшое снижение интереса к готовому бизнесу. Эксперты полагают, что ослабление спроса произошло под влиянием нескольких факторов. Основные из них связаны с сохранением высокой ключевой ставки и более тщательным подходом предпринимателей к выбору бизнес-ниши для инвестирования. Потенциальные покупатели сейчас осторожничают и отдают предпочтение проектам с более низким порогом входа и более быстрой окупаемостью.

