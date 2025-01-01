Алёна Бронникова Тренд на осторожность Как меняются спрос и предложение на рынке готового бизнеса Поделиться Твитнуть

Во втором квартале 2025 года в Перми наблюдалось небольшое снижение интереса к готовому бизнесу. Об этом по итогам изучения спроса и предложения в данной категории сообщает сервис «Авито».

По мнению аналитиков, ослабление спроса произошло под влиянием нескольких факторов. Основные из них связаны с сохранением высокой ключевой ставки и более тщательным подходом предпринимателей к выбору бизнес-ниши для инвестирования. Потенциальные покупатели сейчас осторожничают и отдают предпочтение проектам с более низким порогом входа и более быстрой окупаемостью.

По данным сервиса, лидером по объёму спроса стал бизнес в сфере общественного питания, доля которого в общем охвате составила 22% за указанный период времени, а также бизнес в сфере торговли (15%), в сфере красоты и здоровья (13%), ПВЗ (13%) и ИТ (7%).

По объёму предложения готового бизнеса, представленного на платформе, в топ-5 сфер также вошли торговля, общепит и ИТ. Большую долю заняла торговля (25%), на втором месте оказался общепит (16%), затем производство (11%), услуги (10%) и ИТ (10%).

«Увеличения спроса на покупку готового бизнеса в сфере торговли или общепита я за последние полгода не почувствовал. Всегда есть предприниматели, у которых хорошо получается вести тот или иной бизнес, и они всегда пристально следят за состоянием своих конкурентов, чтобы в нужный момент оказаться рядом, если вдруг чей-то интересный бизнес начнёт складываться, чтобы его приобрести с хорошим дисконтом. Такая ситуация характерна, наверное, для всех сфер, торговля и общепит — не исключение», — комментирует уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае Павел Новосёлов.

В то же время заведующая лабораторией маркетинговых исследований и разработок R&D Marketing.lab ПГНИУ Евгения Керзина считает, что в целом спрос на готовый бизнес с 2023 года рос постоянно, в том числе в сегменте франшиз.

«Его уровень был настолько привлекательным, что даже крупные федеральные ретейлеры расширили узкий круг и сделали свои франшизы более доступными. Общественное питание сохраняет свои позиции в топ-3 три года подряд. При этом тон был задан ещё в 2020 году, когда на рынок массово хлынули готовые бизнесы тех, кто решил из них выйти», — говорит эксперт.

В общей структуре спроса на франшизы наибольшей популярностью пользуются также торговля (33% от общего объёма), услуги (14%), производство (12%) и общепит (12%). Значительную долю занимает и интерес к автобизнесу (8%). В целом спрос на него по сравнению с аналогичным периодом 2024 года вырос в четыре раза.

«Интерес к автомобильному бизнесу подстёгивают кажущаяся высокая маржинальность, новые каналы поставок автомобилей по параллельному импорту, а также желание потребителей вернуться к приобретению проверенных авто после экспериментов с китайскими брендами, которые в ряде случаев не смогли поддержать заявленный уровень сервиса и постпродажную поддержку автолюбителей», — сообщает Павел Новосёлов.

Общая тенденция к стабильному спросу на готовый бизнес и франшизы, по мнению Евгении Керзиной, связана с поиском направлений сохранения капитала у инвесторов — снижением доходности в одних отраслях и попыткой найти её в других, а также с успешным образом представителей бизнеса, у которых всё получается и поддерживается нарративом в рекламе и общественном мнении. Ещё одним фактором для потенциальных покупателей становится накопление опыта и желание перейти из найма в работу на себя.

Выбор направлений

На фоне сезонности и потребительских предпочтений в спросе на готовый бизнес сложились определённые тренды. Как сообщает «Авито», интерес к бизнесу в сфере туризма за год увеличился почти в четыре раза, за квартал — почти в три с половиной раза. В условиях растущей популярности внутреннего туризма это направление представляет меньшие риски при наличии налаженных процессов и клиентской базы.

Доцент НИУ ВШЭ — Пермь, наставник трека «Менеджмент в индустрии впечатлений» Екатерина Шестакова считает, что на рост интереса повлиял рост предложения. Последний связан с истечением сроков ограничения на продажу готового бизнеса в сфере туризма и оборудование, которое предприниматели получили по грантам, выданным в 2022 году.

Павел Новосёлов обращает внимание, что туристическая отрасль получила большую государственную поддержку. Это позволило ей активно развиваться и прийти к значительным положительным результатам, в том числе кратному росту количества мест размещения туристов в различных локациях, которые имеют неплохую заполняемость, что, в свою очередь, поддерживает интерес к этой сфере со стороны потенциальных инвесторов.

«В последние годы идёт хорошая динамика по росту турпотока и по увеличению доходности в туристической сфере. В целом прирост составляет 30—40%, в некоторых регионах России прирост может достигать 50—60% и даже более. Поэтому туризм как перспективная сфера вызывает интерес предпринимателей и они делают вложения и инвестиции в эту сферу», — добавляет Екатерина Шестакова.

Популярность набирают и пункты выдачи заказов (ПВЗ). За год спрос на них увеличился на 20%, за полгода — на 5%, а объём предложения за год показал рост на 82%, за полгода — на 48%.

По словам Павла Новосёлова, здесь наблюдается та же ситуация, что и в туристическом бизнесе: большие вложения повлекли активное развитие сферы и результативность. Маркетплейсы на протяжении последних нескольких лет вкладывались в создание своей инфраструктуры, в том числе запуск новых ПВЗ, занимая территории для дальнейшей работы, тем самым расширяя и усиливая своё присутствие.

Сфера общепита, по его словам, также в последнее время демонстрировала хотя и небольшой, но стабильный рост. В первую очередь это связано с сокращением количества лиц, выезжающих за рубеж, соответственно, сохранением денежной массы в стране, а также с желанием получить положительные эмоции и готовностью тратить на это свои сбережения.

«В России есть очень любопытная статистика, согласно которой практически каждый девятый житель нашей страны хотел бы в перспективе открыть кафе или ресторан. Есть удивительное желание проявить себя в этой истории. Плюсом к этому в информационном поле активно присутствуют шефы — модные ребята. Я думаю, что активное публичное поле современной гастрономии — это ещё один повод для того, чтобы возникал высокий интерес к этому», — делится научный руководитель программы НИУ ВШЭ — Пермь «Менеджмент в креативных индустриях» ресторатор Олег Ощепков.

Он также отмечает, что гастрономические проекты очень зависимы и от ключевой ставки, как любой бизнес, и от ситуации в экономике в целом. Поскольку, когда развивается бизнес, растёт промышленность и покупательная способность людей, появляются дополнительные деньги, которые люди готовы тратить на индустрию впечатлений. Вместе с тем в обществе наметился позитивный для отрасли тренд к тому, что всё меньше людей регулярно питается дома, отдавая предпочтение общепиту, ожидается, что количество гостей в кафе и ресторанах будет только расти.

Кроме того, «Авито» зафиксировало во втором квартале значительное увеличение объёма предложения готового бизнеса в сфере аренды. В частности, за год таких объявлений стало больше в три раза, за квартал — на 38%.

Евгения Керзина уверена, что данный тренд связан, с одной стороны, со сдачей новых объектов недвижимости, с другой — с высвобождением существующих площадей из-за снижения деловой активности в Пермском крае.

«Изменение спроса на те или иные отрасли связано с попыткой поймать волну успеха других предпринимателей, однако в каждом бизнесе есть нюансы и любая неопределённость в экономике ведёт к охлаждению спроса. Именно это мы и наблюдаем в этом году», — резюмирует она.

Помощь в развитии

Говоря о вызовах, с которыми приходится сталкиваться инвесторам и представителям малого и среднего бизнеса, эксперты отмечают проблемы налогового администрирования, контрольно-надзорной деятельности, земельно-имущественных отношений, получения разрешительной документации, а также оценивают текущую ситуацию в экономике.

«По поводу ключевой ставки сказано уже очень много, дело не только в ней, но и в общем уровне цен на сырьё, тарифы. В итоге предприниматели получают замкнутый круг: нет дешёвых кредитов, себестоимость растёт, и развитие ставится под большой вопрос. Система в таких условиях, как правило, капсулируется — пытается сохранить своё текущее состояние», — говорит Евгения Керзина.

В ближайшее время, считает экономист, конъюнктура рынка будет находиться в равновесном состоянии, интерес к франшизам будет расти. Инвесторы будут искать минимизацию рисков и гарантированный доход. Устойчивыми направлениями останутся розничная торговля и платные услуги населению, которые демонстрируют рост с 2017 года.

Интерес к сфере развития бизнеса будет зависеть и от возможности получения поддержки со стороны государства. По информации Минэкономразвития Пермского края, приоритеты сейчас сместились с массового вовлечения в предпринимательство на качественный рост бизнеса — его устойчивость, технологичность и масштабируемость. При этом меры поддержки расширяются и охватывают новые сферы.

«Наряду с сохранением приоритетов в традиционных отраслях экономики, таких как обрабатывающее производство, сельское хозяйство, туризм и гостиничный бизнес, сегодня акценты поддержки расширяются и охватывают новые, перспективные сегменты. В фокусе — малые технологические компании, работающие в сфере инноваций и цифровых решений, а также креативные индустрии: инвестиции в таланты, идентичность региона и устойчивое развитие», — отмечают в ведомстве.

Суммарный объём прямой финансовой господдержки более 800 субъектов МСП в крае за 2024 год превысил 3,5 млрд руб., за первую половину 2025 года он сложился на уровне 1,6 млрд руб. Совокупный объём налоговых преференций для более 16 тыс. субъектов МСП в 2024 году составил свыше 4,7 млрд руб.

