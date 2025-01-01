В Пермском зоопарке открыли для посещения тёплые павильоны Посетителей попросили не стучать по стёклам Поделиться Твитнуть

На фото орангутан по кличке Билл / фото: "Пермский зоопарк"

Администрация Пермского зоопарка объявила об открытии для посещения тёплых павильонов и попросила горожан проявить терпение и понимание, так как питомцы пока приспосабливаются к новым условиям. В частности, людей призывают не стучать по стеклянным ограждениям, не провоцировать и не беспокоить животных.

Ранее в зверинце сообщали, что в павильонах «Детский зоопарк», «Африканская саванна», «Ночной мир» и «Экзотические птицы» разместятся теплолюбивые животные и птицы, а открытие тёплых павильонов для посещения запланировано на начало октября.

Павильоны позволят наблюдать за животными круглый год. Обитателями «Тропического рая и страны обезьян» стали орангутаны, лемуры, колобусы, лангуры, мандрилы, игрунки, капуцины, гиббоны, тропические и околоводные птицы. В павильонах «Африканской саванны» посетители смогут увидеть львов, фенеков, бинтуронгов, древесных и индийских дикобразов, мунтжаков, опоссумов, крыланов и экзотических птиц. В «Детском зоопарке» поселились домашние животные и птицы: козы, овцы, куры, морские свинки, дегу, ежи, песчанки, декоративные кролики и попугаи.

