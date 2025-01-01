В новый зоопарк Перми перевезли обезьян Павильоны готовятся к открытию в октябре Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Пермский зоопарк" ВКонтакте

В новый зоопарк Перми на Нагорном переехали обезьяны. Как сообщили в учреждении, они стали последними, кто переехал на новую территорию. Вольеры сейчас обустраивают и готовят к открытию.

«В павильоне «Тропический рай и страна обезьян» к новому дому привыкают приматы, они последними переехали на новую территорию. В павильонах «Детский зоопарк», «Африканская саванна», «Ночной мир», «Экзотические птицы» разместятся теплолюбивые животные и птицы. Открытие тёплых павильонов для посещения запланировано на начало октября», — сообщает пресс-служба зоопарка.

За животными можно будет наблюдать круглый год. Обитателями «Тропического рая и страны обезьян» стали орангутаны, лемуры, колобусы, лангуры, мандрилы, игрунки, капуцины, гиббоны, тропические и околоводные птицы. Зимой они будут в тёплых вольерах, а летом смогут гулять в уличных экспозиционных вольерах.

В павильонах «Африканской саванны» посетители смогут увидеть львов, фенеков, бинтуронгов, древесных и индийских дикобразов, мунтжаков, опоссумов, крыланов и экзотических птиц. В «Детском зоопарке» поселились домашние животные и птицы: козы, овцы, куры, морские свинки, дегу, ежи, песчанки, декоративные кролики и попугаи.

Ранее сообщалось, что старый зоопарк на ул. Монастырской полностью завершил свою деятельность. Пока на ул. Окулова, 3а остаётся акватеррариум, точная дата его закрытия и перевозки животных на новое место пока неизвестны. Он продолжит работу до окончания строительства нового здания.

