Пермский зоопарк на улице Монастырской полностью завершил работу Все животные перевезены в новые вольеры в Индустриальном районе Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Как сообщил Пермский зоопарк в своих соцсетях, зоосад на ул. Монастырской полностью завершил свою деятельность.

Сейчас же на прежнем месте, по адресу ул. Окулова, 3а, остаётся акватеррариум, точная дата его закрытия и перевозки животных на новое место пока неизвестны. Он продолжит работу до окончания строительства нового здания. Как сообщал ранее «Новый компаньон», акватеррариум на территории нового Пемского зоопарка будет строиться в 2026 году.

«Все животные: хищники, приматы, экзотические животные, копытные, птицы, три домашние кошки и сторожевая собака Ева переехали на новую территорию по адресу ул. Архитектора Свиязева 17в. Зоопарк обрёл свой дом», — сообщили в зоосаде.

Напомним, что на месте старого зоопарка планируется обустроить сквер. Летом 2024 года проект сада «Архиерейское подворье» прошёл госэкспертизу. В соответствии с ним на участке площадью 17,8 тыс. кв. м будет разбит многофункциональный сквер с яблоневым садом. Из городского бюджета в 2026 году власти планируют направить 71,2 млн руб. Краевое правительство сообщало о возможности досрочного завершения работ уже в 2027 году.

Проект реализуют в два этапа: благоустройство западной части с зонами для спокойного отдыха, «аромасадом», «зелёными комнатами» и яблоневым садом, а также реконструкция и строительство лестничных сходов, обновление подпорной стены, создание тротуаров, деревянных настилов и ярусных грядок в «аромасаду». Все работы будут выполнены при участии Пермской епархии.

