Стали известны результаты проверки воздуха после пожара на заводе в Прикамье Обнародован и зафиксированный уровень радиации

Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky 4.1

В связи с пожаром кровли на предприятии ООО «Компания Чайковский Пластик» в п. Прикамском Чайковского округа, находящемся вблизи жилых домов, 6 октября Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю был организован контроль качества атмосферного воздуха и уровня радиации посредством лабораторных исследований.

В день пожара в 20 час. по местному времени сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» взяли пробы воздуха и измерили мощность амбиентной дозы гамма-излучения.

Согласно результатам анализов, состояние атмосферного воздуха по исследованным параметрам соответствует требованиям СанПиН. Превышения радиационного фона не зафиксировано.

В управлении также рассказали, что жалоб от жителей на ухудшение качества воздуха не поступало.

Ранее «Новый компаньон» уже писал об этом пожаре. Предварительной причиной его назван недостаток конструкции, изготовления и монтажа производственного оборудования (неисправность вентиляции производственного здания). До прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно эвакуировались пять человек, пострадавших нет. Пожар был ликвидирован в 21:32.

