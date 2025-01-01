В Пермском крае вспыхнул крупный пожар на предприятии в Чайковском
О пострадавших не сообщается
Вечером 6 октября в Чайковском городском округе случился крупный пожар на одном из местных предприятий. Сообщение о пожаре на ул. Солнечная в п. Прикамских поступило в экстренные службы в 19:30.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, по прибытии к месту вызова первых подразделений пожарной охраны происходило горение кровли предприятия. Какого именно, не уточняется. Судя по данным 2Gis, по этому адресу находится компания «Чайковский пластик».
Предварительная площадь пожара составляет 100 кв м. Сейчас пожар локализован, а угрозы распространения огня нет. Возгорание тушат 20 огнеборцев с помощью пяти единиц спецтехники. Данные о возможных жертвах не сообщаются.
В телеграм-каналах сообщается, что якобы загорелся цех по переработке пластика. По словам очевидцев, сначала были слышны сильные хлопки, а после к месту возможного возгорания выехали пожарные и скорая.
