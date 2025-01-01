В Перми скончался выдающийся хирург Вячеслав Субботин Ему было 85 лет Поделиться Твитнуть

Фото: группа "История Пермской медицины" ВКонтакте

После продолжительной болезни 6 октября ушёл из жизни выдающийся пермский хирург Вячеслав Субботин. Об этом сообщается в группе «История Пермской медицины» ВКонтакте.

«Сегодня, 6 октября 2025 года, после тяжёлой и продолжительной болезни, на 86-м году жизни, скончался известный пермский хирург Вячеслав Михайлович Субботин (1940-2025)», — рассказал автор поста.

Публикация собрала большое количество комментариев, в том числе слов благодарности от его пациентов. Вячеслава Субботина вспоминают как прекрасного специалиста, любимого педагога и человека с большой буквы.

Родился он в Перми. Окончил Пермский медицинский институт, затем аспирантуру в Москве, защитил кандидатскую диссертацию по специальности "хирургия" и вернулся в родной город. Профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой хирургии в ПГМУ, стаж работы в хирургии 43 года. За это время было опубликовано около 200 печатных работ в отечественной и зарубежной литературе.

Летом стало известно о смерти детского реаниматолога Валерия Зуева. Он ушёл из жизни на 71 году. На протяжении 36 лет, с 1989 по 2024 год, возглавлял отделение реанимации новорождённых в Городской детской больнице № 13 в Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.