В Перми умер известный детский реаниматолог Валерий Зуев Ему было 70 лет Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

На 71 году ушёл из жизни Валерий Зуев, детский реаниматолог, который на протяжении 36 лет, с 1989 по 2024 год, возглавлял отделение реанимации новорождённых в Городской детской больнице № 13 в Перми.

«Человек с большой буквы, чьё сердце билось ради спасения самых маленьких и беззащитных пациентов. Он был не просто врачом — он был великолепным организатором, создав с нуля первое в Пермском крае отделение неонатальной реанимации на базе Городской детской больницы № 13, что способствовало значительному снижению младенческой смертности», — написала в своём Telegram-канале министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень и выразила искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам врача.

Она отметила, что Валерий Васильевич организовал работу выездной реанимационной бригады для новорожденных, под его руководством отделение реанимации новорожденных стало центром неонатальной помощи в регионе. С 2005 по 2015 год он был главным неонатологом Пермского края.

В 2009 году Зуев был удостоен звания «Врач года» в номинации «Лучший врач анестезиолог-реаниматолог», а в 2022 году Российское общество неонатологов признало его «Лучшим врачом-неонатологом».

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