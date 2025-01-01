В Перми умер известный детский реаниматолог Валерий Зуев
Ему было 70 лет
На 71 году ушёл из жизни Валерий Зуев, детский реаниматолог, который на протяжении 36 лет, с 1989 по 2024 год, возглавлял отделение реанимации новорождённых в Городской детской больнице № 13 в Перми.
«Человек с большой буквы, чьё сердце билось ради спасения самых маленьких и беззащитных пациентов. Он был не просто врачом — он был великолепным организатором, создав с нуля первое в Пермском крае отделение неонатальной реанимации на базе Городской детской больницы № 13, что способствовало значительному снижению младенческой смертности», — написала в своём Telegram-канале министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень и выразила искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам врача.
Она отметила, что Валерий Васильевич организовал работу выездной реанимационной бригады для новорожденных, под его руководством отделение реанимации новорожденных стало центром неонатальной помощи в регионе. С 2005 по 2015 год он был главным неонатологом Пермского края.
В 2009 году Зуев был удостоен звания «Врач года» в номинации «Лучший врач анестезиолог-реаниматолог», а в 2022 году Российское общество неонатологов признало его «Лучшим врачом-неонатологом».
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