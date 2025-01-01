В Прикамье Владимир Путин назначил трёх новых судей Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина №706 от 6 октября 2025 года, в Пермском крае назначили трёх новых судей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

В частности, Ульяну Меркушеву утвердили в должности судьи Березниковского городского суда. Оксана Бояршинова займёт пост судьи в Свердловском районном суде Перми, а Ольга Басалгина назначена судьёй в Соликамский городской суд.

Ранее «Новый компаньон» писал, что шести новоиспеченным федеральным судьям Пермского края вручили официальные удостоверения. Согласно президентскому указу № 315, подписанному Путиным 15 мая 2025 года, вступили в свои полномочия новые представители судебной власти Прикамья.

Были назначены судьи Орджоникидзевского районного суда Перми, Добрянского, Осинского, Пермского и Чердынского районных судов, а также судья Кудымкарского городского округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.