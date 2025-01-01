В Прикамье шести новым судьям вручили удостоверения
На церемонии присутствовал председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин
Шести новоиспеченным федеральным судьям Пермского края торжественно вручили официальные удостоверения. Согласно президентскому указу № 315, подписанному Владимиром Путиным 15 мая 2025 года, вступили в свои полномочия новые представители судебной власти Прикамья.
Удостоверения получили:
— Ирина Самохина — судья Орджоникидзевского районного суда Перми;
— Любовь Щелконогова — судья Добрянского районного суда;
— Оксана Куропаткина — судья Осинского районного суда;
— Ольга Каменских — судья Пермского районного суда;
— Алевтина Артемова — судья Чердынского районного суда;
— Ольга Канюкова — судья Кудымкарского городского суда.
На церемонии вручения председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин и главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников выразили свои поздравления назначенным судьям.
Они пожелали им успешной и справедливой работы на благо правосудия Пермского края, отметив важность их роли в обеспечении законности и порядка в регионе.
