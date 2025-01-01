В Прикамье шести новым судьям вручили удостоверения На церемонии присутствовал председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

Шести новоиспеченным федеральным судьям Пермского края торжественно вручили официальные удостоверения. Согласно президентскому указу № 315, подписанному Владимиром Путиным 15 мая 2025 года, вступили в свои полномочия новые представители судебной власти Прикамья.

Удостоверения получили:

— Ирина Самохина — судья Орджоникидзевского районного суда Перми;

— Любовь Щелконогова — судья Добрянского районного суда;

— Оксана Куропаткина — судья Осинского районного суда;

— Ольга Каменских — судья Пермского районного суда;

— Алевтина Артемова — судья Чердынского районного суда;

— Ольга Канюкова — судья Кудымкарского городского суда.

На церемонии вручения председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин и главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников выразили свои поздравления назначенным судьям.

Они пожелали им успешной и справедливой работы на благо правосудия Пермского края, отметив важность их роли в обеспечении законности и порядка в регионе.

