Средний доход курьеров в Пермском крае превысил 160 тысяч рублей
Назван ряд самых высокооплачиваемых специальностей за III квартал
Аналитики «Авито Работы» провели анализ рынка труда Пермского края за III квартал 2025 года и выявили наиболее востребованные и прибыльные вакансии для рабочих и линейных специальностей, а также в сфере перевозок и логистики.
Согласно информации платформы, в категории рабочих профессий наиболее востребованным оказался разнорабочий со средней зарплатой в размере 66 542 руб. /мес. При этом наиболее высокооплачиваемой специальностью среди рабочих в III квартале 2025 года стал токарь, которому в среднем предлагали 162 182 руб./мес., что на 14% превышает показатель прошлого года. Подобный уровень дохода объясняется сложностью работы, необходимостью наличия специального образования и опыта, а также высокими требованиями к точности обработки металлических изделий.
Кроме того, в список высокооплачиваемых входят шиномонтажник и автомаляр. Средняя зарплата шиномонтажника составила 149 576 руб./мес. (+70%), а автомаляра — 138 631 руб./мес. (+38%).
В категории транспорта и логистики самой популярной и прибыльной позицией стал курьер, средний доход которого равен 161 074 руб./мес. Необходимо помнить, что заработок курьеров во многом зависит от количества заказов, чаевых и погодных условий, поэтому может отличаться.
Водитель грузовика и водитель манипулятора тоже входят в перечень высокооплачиваемых профессий в сфере перевозок и логистики. Средняя зарплата водителя грузового транспорта составила 132 601 руб./мес. (+58%), а водителя манипулятора — 127 412 руб./мес. (+27%).
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.