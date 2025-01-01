Средний доход курьеров в Пермском крае превысил 160 тысяч рублей Назван ряд самых высокооплачиваемых специальностей за III квартал Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено "Яндекс Лавкой"

Аналитики «Авито Работы» провели анализ рынка труда Пермского края за III квартал 2025 года и выявили наиболее востребованные и прибыльные вакансии для рабочих и линейных специальностей, а также в сфере перевозок и логистики.

Согласно информации платформы, в категории рабочих профессий наиболее востребованным оказался разнорабочий со средней зарплатой в размере 66 542 руб. /мес. При этом наиболее высокооплачиваемой специальностью среди рабочих в III квартале 2025 года стал токарь, которому в среднем предлагали 162 182 руб./мес., что на 14% превышает показатель прошлого года. Подобный уровень дохода объясняется сложностью работы, необходимостью наличия специального образования и опыта, а также высокими требованиями к точности обработки металлических изделий.

Кроме того, в список высокооплачиваемых входят шиномонтажник и автомаляр. Средняя зарплата шиномонтажника составила 149 576 руб./мес. (+70%), а автомаляра — 138 631 руб./мес. (+38%).

В категории транспорта и логистики самой популярной и прибыльной позицией стал курьер, средний доход которого равен 161 074 руб./мес. Необходимо помнить, что заработок курьеров во многом зависит от количества заказов, чаевых и погодных условий, поэтому может отличаться.

Водитель грузовика и водитель манипулятора тоже входят в перечень высокооплачиваемых профессий в сфере перевозок и логистики. Средняя зарплата водителя грузового транспорта составила 132 601 руб./мес. (+58%), а водителя манипулятора — 127 412 руб./мес. (+27%).

