Алёна Бронникова Строительство внутренних инженерных сетей в ОЭЗ Перми оценили в 4,5 млрд рублей Работы завершат в декабре 2027 года

Часть работ по созданию особой экономической зоны в Перми в рамках второго этапа оценили почти в 4,5 млрд руб. КРПК ищет субподрядчика для строительства внутренних инженерных сетей и технологических присоединений к внешним инженерным сетям.

Компания, с которой будет заключён контракт, должна выполнить до декабря 2027 года устройство сетей хозяйственно-питьевого, технического и противопожарного водоснабжения, водозаборных узлов, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, газопровода, электроосвещения, котельной и трансформаторной подстанции, а также благоустройство, пусконаладочные работы и обеспечить ввод объекта в эксплуатацию.

Работы будут проводиться на территории Гамовского с.п. в Пермском муниципальном округе, рядом с территорией АО «Сибур-Химпром». Как указано на сайте госзакупок, победителя определят 24 октября.

Ранее стало известно, что на часть работ в рамках второго этапа создания инфраструктуры ОЭЗ выделили 1,9 млрд руб. Исполнителю необходимо будет создать объекты транспортной инфраструктуры.

