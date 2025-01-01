Алёна Бронникова На строительство дороги к горе Крестовой в Прикамье предусмотрят 300 млн рублей Средства запланированы на 2026 год Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

На строительство дороги к верхнему кластеру всесезонного курорта в Губахе в бюджете Прикамья на 2026 год предусмотрено 300,1 млн руб., в том числе 288,1 млн — за счёт федерального бюджета. Финансирование запланировано на строительство дороги к горе Крестовой и обустройство парковок.

Как следует из пояснительной записки к проекту регионального бюджета, средства запланированы в рамках регионального проекта по созданию номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения. На его реализацию в целом в течение трёх лет предусмотрят 1,1 млрд руб., в том числе на единую субсидию для достижения показателей госпрограммы «Развитие туризма» и на создание модульных некапитальных средств размещения.

Для создания модульных гостиниц и домиков в 2026 году в бюджете предусмотрят 153,4 млн руб., из которых 147,3 млн федеральных средств и 6,1 млн — краевых. На 2027 год запланировано 84,7 млн руб., из них 81,3 млн федеральных и 3,4 млн краевых средств.

Напомним, строительство дороги протяжённостью 3,3 км к вершине горы Крестовой было разделено на три этапа. Первый, от ул. Северной до Телевышки (1,7 км), реализовал «Евродорстрой». Работы по второму и третьему этапам (0,8 и 1,3 км) за 644 млн руб. ведёт «Уралмостострой». Первый участок был завершён в августе, два других планируется построить до конца этого года.

Участок второго этапа соединит ул. Северную с городской площадью в Губахе по пр. Ленина, третьего — телевышку и верхний кластер Крестовой. По словам чиновников, дорога станет основой для развития туристического кластера Губахинского округа, повысит доступность одной из главных природных достопримечательностей региона и всесезонного курорта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.