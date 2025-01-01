В Пермском крае завершено строительство первого участка трассы к горе Крестовой Ещё два этапа планируется завершить до конца 2025 года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Губахинском округе завершён первый этап строительства новой дороги к горе Крестовой — участок от ул. Северная до Телевышки длиной 1,7 км. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Строительство объекта общей протяжённостью 3,3 км стартовало в апреле прошлого года, работы идут в три этапа. В рамках первого, помимо строительства непосредственно трассы, устроен тротуар для пеших туристов, установлено освещение, барьерное и пешеходное ограждение.

Участок второго этапа соединит ул. Северная с городской площадью в Губахе по проспекту Ленина, третьего — Телевышку и верхний кластер горы Крестовой. Сейчас на обоих участках идёт подготовка земляного полотна и переустройство инженерных коммуникаций. Также подрядная организация строит отдельные элементы дороги. По данным министерства транспорта региона, работы планируется закончить до конца 2025 года.

В краевом правительстве подчёркивают, что объект станет основой для развития туристического кластера Губахинского округа, повысит доступность всесезонного курорта и одной из главных природных достопримечательностей Пермского края.

