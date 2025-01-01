Алёна Бронникова УФНС не удалось обанкротить бывшую жену осуждённого экс-депутата ЗС Прикамья Суд признал заявление не обоснованным Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Прикамья 3 октября рассмотрел иск Межрайонной ИФНС России № 21 по Пермскому краю к Юлии Телепнёвой, бывшей жене осуждённого за дебош экс-депутата краевого заксобрания Александра Телепнёва. Информация опубликована в картотеке судебных дел.

Налоговая весной обратилась в суд с требованием признать индивидуального предпринимателя Юлию Телепнёву банкротом, отметив, что у ответчицы имеется не уплаченная свыше трёх месяцев задолженность в сумме более 1,6 млн руб. В августе заявление было принято к производству.

«В судебном заседании представитель уполномоченного органа заявила ходатайство об уточнении заявленных требований, просит признать должника банкротом, ввести процедуру реализации имущества, включить в третью очередь реестр требований кредиторов должника требования по обязательным платежам в размере 457,2 тыс. руб., из которых сумма основного долга 0 руб., пени 448,6 тыс. руб., штрафы 8,5 тыс. руб.», — отмечается в определении суда.

Представитель ответчика в ходе заседания сообщил, что Телепнёва частично погасила задолженность по обязательным платежам, и в целом отсутствуют признаки, позволяющие признать её несостоятельной.

Основанием для обращения в суд явилось ненадлежащее исполнение обязанности ответчика по уплате обязательных платежей, в частности, начислений по страховым взносам за 2023-2024 годы, по УСН за 2023 год, по налогу на имущество за 2021-2023 годы и по транспортному налогу за 2023 год. На 6 мая задолженность составляла 1,6 млн руб., из них сумма основного долга — 1,2 млн руб.

Законодательством при введении процедуры банкротства размер требований к должнику должен быть более 500 тыс. руб. основного долга. Поскольку должник оплатил основной долг полностью, суд пришёл к выводу, что заявление истца не обоснованно. Производство по делу прекращено. Определение может быть обжаловано в течение месяца.

Бывший супруг Юлии Телепнёвой был осуждён на четыре года колонии строгого режима после дебоша в пермском баре «Наташа», где экс-депутат начал бросать мебель и посуду в других посетителей и работников заведения. В прошлом году наказание было смягчено, и Телепнёва перевели в колонию-поселение. Позже он снова подал ходатайство о смягчении меры, однако затем его отозвал.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.