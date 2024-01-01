Осуждённый за дебош экс-дептута ЗС Прикамья остался в колонии Адвокат Александра Телепнёва отозвал ходатайство о смягчении приговора Поделиться Твитнуть

Александр Телепнёв

Наталья Тимофеева

Соликамский суд прекратил рассмотрение ходатайства о смягчении наказания для бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнёва. Эта информация появилась в судебной картотеки. По данным издания «Звезда», адвокат Телепнёва отозвал поданное ходатайство.

В марте 2023 года Ленинский районный суд Перми признал Телепнёва виновным в хулиганстве и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии строгого режима. Преступление было совершено 30 апреля 2022 года в баре «Наташа», где экс-депутат начал бросать мебель и посуду в других посетителей и работников заведения.

18 марта 2024 года Соликамский суд смягчил наказание, изменив срок заключения в колонии строгого режима на колонию-поселение. Почти сразу, в марте 2024 года, Александр Телепнёв вновь подал ходатайство о замене колонии-поселения на принудительные работы, однако в апреле производиться по делу было прекращено, поскольку адвокат также отозвал ходатайство.

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