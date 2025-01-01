За одно утро в Перми поймали рекордное количество безбилетников Всех «зайцев» привлекли к ответственности Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

В Перми за одно утро выявили 79 пассажиров, не оплативших проезд в общественном транспорте. Как сообщает горадминистрация, это рекорд для подобных рейдов. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.

«Усиленная проверка проводилась на остановке «Улица Обвинская» в утренний час пик 1 октября. Контролёры МКУ «Гортранс» проверяли трамваи № 5 и 8 и автобусный маршрут № 50. Акты были составлены в отношении 79 пассажиров», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Для составления актов контролёры требовали с безбилетников показать паспорт. Некоторые нарушители отказывались предъявлять документы, из-за чего их доставляли в отделение полиции для установления личности.

Как сообщалось ранее, за первые шесть месяцев 2025 года сумма взысканных штрафов с пассажиров-безбилетников в Перми выросла с 8,06 до 22,6 млн руб. За полгода в отношении «зайцев» было вынесено 10,8 тыс. постановлений, что на 2,2 тыс. больше, чем в первом полугодии прошлого года.

