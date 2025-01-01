В Перми сумма взысканных штрафов за безбилетный проезд превысила 22 млн рублей В прошлом году она составила более 8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

За первые шесть месяцев 2025 году сумма взысканных штрафов с пассажиров-безбилетников в Перми выросла с 8,06 млн руб. до 22,6 млн руб. Такие данные на комитете гордумы по экономическому развитию озвучил начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин.

По его данным, за полгода в отношении «зайцев» было вынесено 10,8 тыс. постановлений, что на 2,2 тыс. больше, чем в первом полугодии прошлого года. Сумма взысканных штрафов выросла с 8,06 млн руб. до 22,6 млн руб.

Как отметил Путин, доходы транспортной отрасли за полгода составили 2,6 млрд руб. Ещё 151 млн руб. поступили из регионального бюджета за поездки льготников. Расходы отрасли в целом составили 3,4 млрд руб. Дополнительно перевозчикам выплатили аванс в 493,5 млн руб. для закупки оборудования транспортных средств. В итоге бюджетная дотация на работу общественного транспорта за полгода (без учёта аванса) составила 854,8 млн руб.

Что касается пассажиропотока, то за полгода он составил 113,5 млн человек. За это время с использованием гражданских проездных было совершено 10,1 млн поездок — на 900 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также зафиксирован рост регистрации поездок по социальным и льготным проездным.

