В Пермском крае снят режим «Беспилотной опасности» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае отменён режим «Беспилотная опасность», введенный ранее. Об этом сообщило Министерство территориальной безопасности региона.

Данный режим действовал приблизительно с 7 часов утра 6 октября.

При его введении жителям региона рекомендовали сохранять спокойствие и проявлять осмотрительность.

Власти напоминали о необходимых действиях при атаке дронов. Согласно рекомендациям специалистов, для защиты от беспилотных летательных аппаратов следует использовать надежные укрытия: подвальные помещения, паркинги под землей, переходы, расположенные под землей, а также гаражи. В жилых помещениях рекомендуется находиться в ванных комнатах, прихожих или других комнатах без окон и с несущими стенами. Следует лечь на землю и защитить голову руками.

Рекомендуется спуститься с верхних этажей, избегая при этом пользования лифтом.

В случае обнаружения беспилотного летательного аппарата необходимо немедленно сообщить об этом в службу спасения по номеру 112.

Напомним, последний инцидент, связанный с применением беспилотников, произошёл в Березниках в прошлую пятницу, 3 октября.

