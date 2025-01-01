Жители Перми стали свидетелями ночного лунного гало Поделиться Твитнуть

автор фото: @sergeypkosmos, размещено на странице астроклуба "Телескоп" в VK

В ночь на 6 октября 2025 года над Пермью наблюдалось редкое атмосферное явление — гало вокруг Луны, представляющее собой светящийся ореол. Информацией поделился астроклуб «Телескоп». Об этом пишет ВЕТТА.

Этот феномен возникает вследствие преломления лучей света в кристаллах льда, находящихся в перистых облаках на большой высоте. Каждый ледяной кристалл играет роль крошечной призмы, отклоняющей свет и формирующей светящееся кольцо вокруг Луны, по виду напоминающее радужное сияние.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ночь на 30 сентября жители Пермского края стали свидетелями редкого для наших широт природного явления — полярного сияния. Это зрелищное атмосферное явление стало возможным благодаря солнечным вспышкам. В социальных сетях Чайковского, Куеды и Уинского пользователи делились фотографиями небесного свечения в зелёных и красно-фиолетовых тонах. В Перми ночное небо было закрыто облаками, что помешало наблюдать сияние.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.