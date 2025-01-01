Жители Пермского края увидели полярное сияние Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал "Раньше всех. Ну почти"

В ночь на 30 сентября жители Пермского края стали свидетелями редкого природного явления — полярного сияния. Это зрелищное атмосферное явление стало возможным благодаря солнечным вспышкам.

В социальных сетях Чайковского, Куеды и Уинского в понедельник вечером пользователи делились фотографиями небесного свечения в зелёных и красно-фиолетовых тонах. В Перми ночное небо было закрыто облаками, что помешало наблюдать сияние.

Ранее специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждали о высокой вероятности появления полярных сияний в северо-западной части России. Возмущения магнитосферы Земли стали следствием возросшей солнечной активности и изменений в параметрах солнечного ветра.

