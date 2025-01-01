Алёна Бронникова Пермский край вошёл в число лидеров по качеству питьевой воды в стране В целом по состоянию экологии Прикамье занимает 41 строчку в рейтинге регионов Поделиться Твитнуть

Фото: проект "Если быть точным"

Пермский край вошёл в число регионов-лидеров по обеспеченности питьевой водой и низким загрязнением. В рейтинге платформы «Если быть точным», Прикамью присвоен один из самых низких баллов по уровню загрязнённости воды — 1,3. Аналогичная ситуация только в Ставропольском крае (1,3 балла), самая благоприятная ситуация — в Оренбургской области (1,2). Самая неблагоприятная ситуация — в Калмыкии (8,8 балла).

Для составления рейтингов аналитики использовали показатели за 2023 год, поскольку за более поздние периоды данные пока доступны только частично.

В рейтинг по состоянию экологии в целом вошли только 74 региона, по 11 субъектам РФ у Росгидромета не оказалось информации о наблюдениях за чистотой воздуха. Прикамье в этом рейтинге оказалось на 41 месте, набрав 4,5 балла (чем выше балл, тем хуже экология).

Самая благоприятная ситуация на Чукотке (1,5 балла) и Карачаево-Черкессии (1,6). Хуже всего обстоит ситуация в Бурятии (8,5) и Иркутской области (8,1). Столичные регионы также оказались ниже середины списка: Ленинградская область заняла 52 строчку (5,4), Московская — 66-ю (6,8 балла). Соседняя с Прикамьем Свердловская область — 69-ю (7).

Фото: проект "Если быть точным"

По качеству воздуха Пермскому краю присвоено 3,3 балла. Самая благоприятная обстановка оказалась на Чукотке и Карачаево-Черкессии (1,2), самый загрязнённый воздух — в Красноярском крае (8,8).

Качество почв в Пермском крае оценили в 1,9 балла. Менее всего загрязнены почвы в Вологодской области — 1,3, сильнее всего — в Москве — 8,7 (без учёта данных по трём регионам).

Согласно другому исследованию «Если быть точным», в прошлом году 20,3 тыс. человек умерли из-за неблагоприятной экологической обстановки в 2024 году, было зафиксировано 2,8 млн случаев заболеваний. Больше всего смертей вызваны загрязнением питьевой воды (10,8 тыс.) и воздуха (6,7 тыс.). По данным за 2023 год, три города Пермского края вошли в список городов с высоким уровнем загрязнения: Пермь, Соликамск и Березники.

Ранее «Новый компаньон» писал, что уровень загрязнения атмосферного воздуха в Перми по итогам августа характеризовался как повышенный. По словам экспертов, в сентябре показатель останется прежним, поскольку данный уровень характерен практически для всех крупных промышленных центров.

