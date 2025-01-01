Алёна Бронникова По итогам сентября уровень загрязнения воздуха в Перми останется повышенным Такая же ситуация фиксировалась в августе Поделиться Твитнуть

Мотовилихинские заводы

Константин Долгановский

Согласно справке о состоянии загрязнения окружающей среды Пермского края за август 2025 года, уровень загрязнения атмосферного воздуха в краевой столице характеризовался как повышенный. Максимальные концентрации были зафиксированы по оксиду углерода. СИ (стандартный индекс) составил 3,5 ПДК, НП (наибольшая повторяемость) — 5,1%.

Показатель складывается из концентраций 25 загрязняющих веществ, в том числе пыли, тяжёлых металлов, аммиака, формальдегида, оксида углерода и пр. В зависимости от степени загрязнения воздуха различают четыре уровня: низкий, когда уровни загрязняющих веществ находятся значительно ниже допустимых пределов, повышенный, когда концентрации одного или нескольких загрязнителей приближаются и могут незначительно превысить предельно допустимые уровни, высокий — концентрация загрязнителей воздуха существенно превышает нормативы, и очень высокий — концентрации загрязнителей очень высоки и могут оказать вред здоровью даже при непродолжительном воздействии.

В целом по городу в августе было зарегистрировано 11 случаев превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации (ПДК), в июле было 18 случаев. По взвешенным веществам зарегистрировано два случая, по оксиду углерода — четыре, фтористому водороду — один, хлориду водорода — три, а также один по формальдегиду.

В Пермском ЦГМС «Новому компаньону» рассказали, что, вероятнее всего, уровень загрязнения атмосферного воздуха в Перми останется повышенным и в сентябре. При этом данный уровень является лишь второй градацией относительно низкого, что характерно, как и более высокий уровень, практически для всех крупных промышленных центров, каким, в том числе, является и Пермь.

«Загрязнение воздушного бассейна в нашем городе имеет место быть (автотранспорт и предприятия неизбежно осуществляют выбросы), но не носит критический характер. Также следует отметить, что в предыдущие месяцы года уровень загрязнения воздуха в Перми был схожим и тоже характеризовался как повышенный. Так что о каких-либо трендах на ухудшение ситуации было бы говорить некорректно», — отметил начальник Пермского ЦГМС Павел Смирнов.

В справке о состоянии загрязнения окружающей среды сообщалось, что в августе в Березниках уровень загрязнения оценивался как низкий (СИ = 0,1, НП = 1,3%, взвешенные вещества), в Губахе — как повышенный (СИ = 2, НП = 1,3%, фенол), в Соликамске — как высокий (СИ = 6, НП = 4, сероводород).

Ранее «Новый компаньон» писал, что Пермская природоохранная прокуратура в ходе проверки обнаружила недостатки в организации работы пунктов контроля качества атмосферного воздуха Пермского подразделения ЦГМС. Зафиксировано, что местоположение ряда объектов искажает результаты измерений из-за наличия вокруг них деревьев и высотных зданий, что ставит под сомнение точность оценки уровня загрязнения воздуха.

