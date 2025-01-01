Прокуратура усомнилась в точности оценки уровня загрязнения воздуха в Прикамье
В ходе проверки, проведенной Пермской природоохранной прокуратурой, были обнаружены недостатки в организации работы пунктов контроля качества атмосферного воздуха Пермского подразделения Центра гидрометеорологии и экологического мониторинга.
Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, в процессе инспекции пунктов наблюдения за воздушной средой визуально зафиксировано, что местоположение ряда объектов искажает результаты измерений из-за наличия вокруг них деревьев и высотных зданий. Это ставит под сомнение точность оценки уровня загрязнения воздуха.
По итогам контрольных мероприятий руководителю организации было направлено представление об устранении нарушений, которое было рассмотрено и принято к исполнению.
Природоохранная прокуратура контролирует реализацию мер по устранению выявленных проблем.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.